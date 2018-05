Massale demonstratie in Nicaragua eindigt in geweld

Het is al ruim een maand onrustig in het Latijns-Amerikaanse land. De protesten waren oorspronkelijk een reactie op regeringsplannen om de sociale zekerheid te versoberen. De afgelopen weken zijn tientallen doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt.

Het protest van vandaag was georganiseerd door moeders van omgekomen demonstranten. In Nicaragua is het Moederdag. De vrouwen liepen vooraan de mars met een spandoek met daarop de namen van hun zoons.