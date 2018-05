'Ik snap dat hij loog en heb in elk geval mijn beste vriend terug'

Babtsjenko is uitgesproken tegenstander van het Kremlin en president Poetin. De Oekraïense veiligheidsdienst zegt intussen een huurmoordenaar te hebben opgepakt, die zou hebben gehandeld in opdracht van de Russische veiligheidsdienst.

'Ik ben compleet in shock'

De NOS sprak met Joeri Matsarski zowel vóór als ná het nieuws over de wederopstanding van Babtsjenko. Matsarski is dolblij dat zijn goede vriend nog leeft. "Ik ben compleet in shock. Ik wist het niet. Hij heeft mij helemaal niets verteld. Ja, hij heeft mensen voorgelogen, maar dat is puur om zijn gezin, zijn familie te beschermen".

Matsarski zegt de actie van zijn vriend te begrijpen. "Ik snap dat hij loog, ik zou misschien wel hetzelfde hebben gedaan. Ik heb in elk geval mijn beste vriend terug. Ik ga nu naar hem toe."

Excuses

Over de geënsceneerde moord op Babtsjenko zijn niet veel details bekendgemaakt. Het plan zou wel al twee maanden in voorbereiding zijn geweest. De Oekraïense politie zei aanvankelijk dat de journalist dinsdagavond door zijn vrouw zwaargewond werd gevonden in de portiek van zijn flat. In de ambulance op weg naar het ziekenhuis zou hij zijn overleden - maar dat bleek dus niet het geval.

Het is niet duidelijk of zijn vrouw wist van de in scène gezette dood. Babtsjenko bood tijdens een persmoment vandaag zijn naasten excuses aan. "In het bijzonder aan mijn vrouw, Olechka. Er was geen andere manier."