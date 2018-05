Linkse oppositie kritisch over Wiebes: 'Hij maakt met iedereen ruzie'

De linkse partijen in de Tweede Kamer zijn boos over het opstappen van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Ze verwijten minister Wiebes dat hij zijn afspraken niet nakomt.

"Het herstel van vertrouwen in Groningen komt er niet als Wiebes met iedereen ruzie maakt en zijn plannen eenzijdig terugtrekt", zegt SP-Kamerlid Beckerman.

Alders schreef in een brief dat hij en Wiebes zodanig van opvatting verschillen dat hij de genomen besluiten niet kan uitvoeren. De minister wil een besluit over de versterking van de bijna 1600 woningen uitstellen totdat de risico's opnieuw in kaart zijn gebracht. Alders voelt zich daardoor buitenspel gezet.

Grote onzekerheid

PvdA-Kamerlid Nijboer vindt dat het vertrek van Alders bewijst dat Wiebes zijn afspraken met de regio niet nakomt, inwoners in grote onzekerheid laat en zelfs hun rechten schendt. Hij vindt dat "de minister in beweging moet komen en eindelijk naar de inwoners moet luisteren en afspraken moet nakomen".

GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren schrijft in een tweet dat ze vindt dat Groningen een fulltimecoördinator verdient met breed draagvlak in de regio, bij de politiek en de bewoners. "De schadeafhandeling en versterking lopen al jaren achter bij de afspraken en bij wat recht doet aan Groningers."

VVD-Kamerlid Yesilgöz zegt dat ze het besluit van Alders begrijpt omdat er een nieuwe fase in Groningen is aangebroken. "De gaswinning gaat zo snel mogelijk naar nul, dat betekent dat we met een schone lei gaan beginnen", stelt ze. "We moeten ervoor zorgen dat de mensen zo snel mogelijk door kunnen gaan met hun levens. Ik hou me nu eerst bezig met de Groningers."

Volgende week gaat de Tweede Kamer in debat met Wiebes over het vertrek van Alders.