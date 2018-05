'Minister Koolmees moet met geld over de brug komen voor pensioenakkoord'

"Dit is heel groot nieuws", zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk over het conceptpensioenakkoord tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. "Het kost echt flink geld maar we moeten dat maatschappelijk willen. Het kabinet moet nu over de brug komen."

In de Tweede Kamer wordt veel gesproken over het bericht in De Telegraaf dat werkgevers en werknemers eruit zouden zijn over de toekomst van het pensioenstelsel.

De politieke partijen die van oudsher zijn verbonden met de vakbeweging, SP en PvdA, zien voordelen en nadelen. "Er zijn lichtpuntjes en donkere wolken", zegt SP-Kamerlid Van Kent. "Een zzp-pensioen zou goed zijn en ik zie stapjes in de richting van terug naar een AOW-leeftijd van 65." Nadeel is volgens de SP dat het toekomstig pensioenbedrag voor mensen die nu nog werken onzekerder wordt.