Consumentenbond verliest opnieuw rechtszaak over updatebeleid Samsung

Voor de tweede keer heeft een rechtbank de Consumentenbond ongelijk gegeven in zijn strijd tegen het updatebeleid van Samsung. De consumentenorganisatie verwijt het bedrijf al jaren gebruikers onvoldoende ondersteuning te bieden op het gebied van updates voor besturingssysteem Android.

De bond vindt dat de toestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant tot ten minste twee jaar na verkoop aan een klant en tot vier jaar na introductie op de Nederlandse markt softwarematig moeten worden ondersteund. Samsung beperkt zich tot ten minste twee jaar na introductie. De updates stoppen niet per se na die twee jaar, maar het bedrijf garandeert het niet meer.

Weinig specifiek

Volgens de rechter heeft de Consumentenbond onvoldoende duidelijk gemaakt waarom Samsung sneller zou moeten updaten en dat het bedrijf ten onrechte updates achterwege laat bij bepaalde toestellen. "De door de Consumentenbond overlegde stukken zijn weinig specifiek en bieden, gegeven de technische toelichting door Samsung, geen van alle concrete en overtuigende aanknopingspunten voor een andersluidend oordeel", schrijft de rechtbank.

Daarnaast verweet de Consumentenbond Samsung klanten onvoldoende te informeren over de risico's van onveilige telefoons. Ook op dat vlak geeft de rechtbank Samsung gelijk: het bedrijf biedt op zijn site voldoende informatie aan, luidt het oordeel. Daarnaast vindt de rechtbank dat van een consumenten mag worden verwacht dat die verschafte informatie op waarde kan schatten en zo nodig extra informatie kan opvragen.

"Wij zijn verheugd over deze uitspraak", zegt Gert Jan ter Haar, hoofd technisch productmanagement van Samsung Nederland in een persverklaring. "Het vonnis onderstreept dat onze aanpak werkt om smartphones veilig te houden."

De Consumentenbond is teleurgesteld in de uitspraak: "Samsung krijgt de ruimte om zich te verschuilen achter een veelheid aan modellen en technische en economische afwegingen", zegt directeur Bart Combée. "Maar Samsung kiest er zelf voor zoveel modellen op de markt te brengen, er is niemand die ze daartoe dwingt."

Niet baanbrekend

Bij de start van de zaak in maart zei ict-jurist Arnoud Engelfriet tegen de NOS dat de jurisprudentie van deze zaak baanbrekend zou kunnen zijn, omdat het nieuw terrein is. Met deze uitspraak is dat niet zo, zegt hij nu. "Eigenlijk betekent dit helemaal niks. Er hoeft niks simpeler te worden opgeschreven of anderszins te worden veranderd."

In maart 2016 verloor de Consumentenbond in een kort geding over dit onderwerp ook van Samsung. De Amsterdamse rechter zei toen dat de zaak geen spoedeisend belang had en de dat de financiële gevolgen voor Samsung, als het telefoons veel langer van updates moet voorzien, 'enorm' zijn. De Consumentenbond startte vervolgens de bodemprocedure, met de uitspraak van vandaag als gevolg.

Of de Consumentenbond tegen de nieuwe uitspraak in beroep gaat, is nog niet bekend. Een woordvoerder zegt dat ze eerst het vonnis gaan bestuderen.