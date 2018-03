Strijd over hoe lang Samsung telefoons moet updaten barst los

"Dat is een hele rare redenering", zegt Michel van Eeten, hoogleraar Cybersecurity. "Samsung is een gigantisch bedrijf, het moet voor hen niet zo moeilijk zijn om voor al hun telefoons updates te ontwikkelen." Daarbij merkt hij op dat het Google is die kwetsbaarheden verhelpt, Samsung hoeft alleen maar te controleren of alles nog goed samenwerkt. "Samsung maakt daar een soort triage van. Het is bij hen of-of, het bedrijf moet en kan en-en doen." Volgens Van Eeten is het hoog tijd dat er een zaak komt over de software-updates.

Huis van plastic

"Een onveilige telefoon is alsof je een plastic huis hebt in plaats van eentje van beton", zegt beveiligingsonderzoeker Sijmen Ruwhof. "Dat is gewoonlijk onwenselijk." Hij tekent er wel bij aan dat een smartphone hacken financieel nog niet zo heel interessant is. "Je moet als internetcrimineel fysiek in de buurt zijn, dat maakt de drempel een stuk hoger." Samsung stelt dan ook dat er "geen enkel concreet geval bekend is" van een Nederlandse consument wiens telefoon is gehackt. Maar, merkt Ruwhof daarbij op: "Dat is ook niet uit te sluiten."

Ruwhof stelt zelfs dat als je telefoon geen beveiligingsupdate meer krijgt, je deze beter weg kan doen. Dat gaat Van Eeten te ver. "Dat zou een enorm ecologisch probleem veroorzaken. Daarnaast maak je daarmee de consument slachtoffer."