Nieuw onderzoek naar buitenlandse financiering moskeeën

Er komt een nieuw onderzoek naar de manier waarop Nederlandse moskeeën worden beïnvloed door financiële steun vanuit het buitenland. Het kabinet heeft dat toegezegd in een debat in de Tweede Kamer. In de Kamer bestaat veel onvrede over de in de ogen van velen gebrekkige manier waarop het kabinet gemeenten en Kamer heeft geïnformeerd over het bestaan van lijsten over de financiering. Ook is er kritiek op de manier waarop onderzoekers zijn "tegengewerkt".

In het debat met de ministers Blok, Koolmees en Dekker verwezen Kamerleden vaak naar onthullingen van Nieuwsuur en NRC, die meer opleverden dan mededelingen van ministeries. Een Kamermeerderheid vindt dat Nederlandse moslims hun geloof moeten kunnen uitoefenen, "zonder dat extremistische denkbeelden worden geïmporteerd uit de Golfstaten".

Om de tuin geleid

Ook coalitiepartijen toonden zich zeer ontevreden. Ze richtten hun pijlen daarbij vooral op het vorige kabinet. D66-woordvoerder Sjoerdsma zei dat hij zich om de tuin geleid voelt, ChristenUnie-voorman Segers heeft er een slecht gevoel over en volgens CDA-woordvoerder Heerma was er sprake van onwil. Het kabinet heeft nu beloofd nieuw onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.

Volgens Blok worden eerst vragen gesteld aan de moskeeën en wordt er via het principe "Follow the Money" navraag gedaan bij andere landen.

Informatie aan gemeenten eerder

Koolmees herhaalde dat de informatievoorziening naar de gemeenten eerder op gang had moeten komen, dat hij begrip heeft voor de frustratie in de Kamer en dat hij ook is geschrokken van de journalistieke onthullingen. Maar hij benadrukte ook dat het om een ingewikkeld probleem gaat, dat sommige informatie niet openbaar mag worden gemaakt en dat financiering uit het buitenland op zichzelf niet strafbaar is.

Ook Blok erkende dat informatie tussen Buitenlandse en Sociale Zaken "sneller en zorgvuldiger" had kunnen worden gedeeld.

Het kabinet komt later dit jaar met nadere plannen om te voorkomen dat andere landen "onwenselijke invloed" kopen. De ministers zien wel wat in een idee van CDA en ChristenUnie om gemeenten meer mogelijkheden te geven organisaties aan te pakken die met geld uit "onvrije" landen de vrijheid in Nederland ondermijnen. Maar volgens Dekker kan dat juridisch complex zijn.