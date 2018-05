Minister: informatie financiering moskeeën is laat gedeeld met gemeenten

Minister Koolmees van Sociale Zaken erkent dat gemeenten laat zijn geïnformeerd over de financiering van moskeeën vanuit conservatieve Golfstaten. "Dat kan en moet beter." Maar volgens hem heeft dat niet geleid tot veiligheidsrisico's, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwsuur en NRC Handelsblad onthulden dat zeker dertig islamitische organisaties de afgelopen jaren geld hebben gevraagd of gekregen uit Koeweit en Saudi-Arabië. Het tv-programma en de krant baseerden zich op lijsten die de overheid jarenlang geheim heeft gehouden.

Moskeeën als As-Soennah in Den Haag en Al-Fath in Dordrecht werden gefinancierd met geld uit landen die daarmee het salafisme, een ultra-orthodoxe versie van de islam, exporteerden.

'Gegevens via diplomatie'

Koolmees verwijst voor het trage delen onder meer naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Veel gegevens waren vertrouwelijk en werden verkregen via diplomatiek verkeer.

Ook was volgens hem de informatie deels verouderd en summier en was niet in alle gevallen meteen duidelijk over welke moskee het ging. Daar moest eerst verder onderzoek naar worden gedaan.

Bevriezen van geld

De burgemeesters van Den Haag en Dordrecht hebben gisteren in Nieuwsuur een dringend beroep gedaan op het kabinet om iets te doen tegen buitenlandse financiering van moskeeën in hun stad.

Burgemeester Krikke en haar collega Kolff willen dat er een wet komt waarbij het Rijk kan ingrijpen, zoals de bevriezing of terugstorting van geld dat wordt gekoppeld aan een ontwrichtende boodschap.

Onderzoek naar geldstromen

Minister Koolmees schrijft dat het kabinet onderzoekt hoe de informatievoorziening aan gemeenten beter kan. Ook krijgen ze advies wat er met die gegevens kan worden gedaan. De juridische mogelijkheden worden daarvoor nu in kaart gebracht.

Voorts komt er meer onderzoek naar de geldstromen uit het buitenland. De minister heeft vertrouwen in bestaande wetgeving om eventuele terrorismefinanciering aan te pakken.