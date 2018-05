Onderzoekers moskeefinanciering: Buitenlandse Zaken werkte ons tegen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen volledige medewerking verleend aan het RAND-onderzoek naar de financiering van moskeeën vanuit 'onvrije landen'. Minister Koolmees zei gisteren dat dat wel zo was, maar de betrokken onderzoekers van het RAND-instituut spreken het met klem tegen.

De onderzoekers zeggen dat ze in 2014 per ongeluk een geheime lijst met moskeeën van Buitenlandse Zaken in handen kregen. Die was doorgestuurd door een medewerker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die de lijst "nog tegenkwam in zijn mailbox". Toen de onderzoekers zich tot Buitenlandse Zaken wendden om meer informatie op te vragen, kregen ze nul op het rekest. Koolmees, minister van SZW, benadrukte gisteren in een Kamerbrief dat er geen sprake was van het bewust achterhouden van stukken.

In een feitenrelaas dat de onderzoekers vannacht publiceerden, staat dat een medewerker van het ministerie hun duidelijk maakte dat de lijst met moskeeën die voor geld aanklopten bij Saudi-Arabië vertrouwelijk was. Het was niet de bedoeling dat zij die in hun onderzoek meenamen of erover zouden rapporteren.

Ambassades

De Tweede Kamer vraagt al sinds 2004 om informatie over Nederlandse moskeeën die vanuit de golfstaten worden gefinancierd. De ambassades van Saudi-Arabië en Koeweit verstrekken die vertrouwelijk aan het Nederlandse kabinet, maar dat zei steeds dat die informatie niet bestond. Pas na een WOB-verzoek van Nieuwsuur in 2016 kwam naar buiten dat er wel degelijk lijsten waren.

De onderzoekers van RAND deden in 2014/2015 onderzoek naar moskeefinanciering, maar moesten concluderen dat zij niet ver kwamen door een gebrek aan informatie. Ze hadden alleen de "per ongeluk" verstuurde lijst van de SZW-medewerker. "Voor het doel van het onderzoek waren niet zozeer de namen van de instellingen van belang, als wel het feit dat er op diplomatiek niveau informatie werd uitgewisseld", schrijven zij in hun feitenrelaas.