Drie mannen opgepakt in onderzoek naar grootschalige subsidiefraude

De politie in Rotterdam heeft drie mannen van 52, 54 en 56 jaar aangehouden in een onderzoek naar grootschalige subsidiefraude.

In januari deed de politie op verschillende adressen invallen op zoek naar informatie. Daarbij namen agenten gegevensdragers zoals computers en administratie in beslag.

De invallen waren onder meer bij de stichting Attanmia. Die geeft trainingen over het tegengaan van radicalisering aan islamitische moeders. "Het is goed dat de politie onderzoek doet als er sprake is van fraude. We hebben absoluut niets te verbergen", zei een van de medewerkers destijds. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of hij een van de verdachten is.

Anonieme tip

Het Om begon het onderzoek na een anonieme tip over subsidiefraude bij diverse stichtingen. De medewerker van Attanmia zei in februari dat de beschuldigingen afkomstig zijn van een oud-bestuurder van het Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR), die zei dat voormalige medebestuurders vele tonnen aan subsidies naar het buitenland hebben weggesluisd.

De drie mannen die zijn aangehouden, worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en verduistering.