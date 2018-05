Van Engelshoven positief over Metropole Orkest

Minister Van Engelshoven van Cultuur zoekt een oplossing voor de financiële problemen van het Metropole Orkest. Vorige week luidde het orkest de noodklok.

De salarissen van de musici zijn gehalveerd. Het internationaal vermaarde orkest krijgt alleen subsidie van de landelijke overheid en die is sterk ingekrompen.

Het voortbestaan van het orkest hing drie jaar geleden ook al een zijden draadje, maar toen kwam er uiteindelijk toch extra subsidie.

Nieuwe genres

In een brief aan de Tweede Kamer laat Van Engelshoven zich lovend uit over het orkest. Ze noemt het Metropole Orkest "bij uitstek het orkest dat met het spelen van nieuwe genres een ander publiek weet te bereiken."

Ook verwijst ze naar de passage in het regeerakkoord waarin staat dat de coalitie streeft naar continuïteit, "zodat onze topinstellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen vasthouden".

Extra geld

In het regeerakkoord is ook afgesproken dat er extra geld gaat naar cultuur. De minister schrijft dat ze bij haar afweging rond de inzet van dat extra geld voor volgend jaar de problemen van het Metropole Orkest zal betrekken.

Van Engelshoven heeft directeur Vierkant van het orkest gevraagd de meest prangende problemen op papier te zetten en ze schrijft aan de Tweede Kamer dat ze "met aandacht" naar de situatie zal kijken.