Toezichthouder Rusland: Apple moet Telegram uit App Store halen

Roskomnadzor, de Russische media- en telecomtoezichthouder, heeft Apple in een brief bevolen chat-app Telegram uit de Russische App Store te halen. Daarnaast moet het bedrijf ervoor zorgen dat Russische gebruikers geen pushnotificaties meer kunnen ontvangen.

De toezichthouder dreigt met aanvullende maatregelen als Apple niet snel reageert. Het Amerikaanse concern krijgt een maand de tijd, meldt persbureau Interfax.

Kat-en-muisspel

Het is de zoveelste stap in het kat-en-muisspel tussen de Russische internetwaakhond en Telegram. De twee partijen zijn sinds half april verwikkeld in een strijd over de beschikbaarheid van Telegram in het land.

Op 13 april oordeelde een Russische rechter dat de chat-app geblokkeerd moet worden. De autoriteiten willen dat de geheime dienst FSB toegang krijgt tot de versleutelde berichten van Telegram, maar de app weigert die te geven. Sindsdien probeert Roskomnadzor de app te blokkeren.

18 miljoen IP-adressen

Er ontstond vervolgens een spel tussen de twee partijen, waarbij de toezichthouder tot wel 18 miljoen IP-adressen liet blokkeren, in een poging Telegram offline te halen. Dit mislukte tot nu toe. Facebook en Twitter, maar ook de Russische sites Yandex (een zoekmachine) en Vkontakte, een alternatief voor Facebook, hebben hier de afgelopen tijd last van gehad.