Hoe houdt Telegram zich staande in de Russische internetoorlog?

Volgens Tanja Lokot, gespecialiseerd in internetvrijheid in Rusland en verbonden aan de Dublin City University, zijn de Russen niet zo bang om Telegram niet meer te kunnen gebruiken. De angst zit veel dieper.

Ze vertelt aan Slate dat er nu vooral wordt geprotesteerd omdat het hele principe van gecodeerde en beschermde communicatie wordt bedreigd. "Het verbod op Telegram zou kunnen betekenen dat soortgelijke platforms die de communicatie beschermen met end-to-end-encryptie, zoals Facebook Messenger en WhatsApp, binnenkort ook verboden kunnen worden in Rusland."

"Als je niet zeker weet of de communicatie gecodeerd of beschermd is, betekent dat in feite dat er heel weinig ruimte is voor privacy en veiligheid voor Russische gebruikers op internet. Dát is het grootste gevaar."