Buurman van bungelend jongetje 'kon hem niet omhoog hijsen'

"Het jongetje had slippers aan, zijn teennagel bloedde." Op nog geen meter afstand zag de buurman dit weekend het 4-jarige jongetje bungelen aan een balkonrand in Parijs. Hij stond er met zijn neus bovenop, maar deed niets. "Ik kon hem niet omhoog hijsen", verklaart hij nu tegen de krant Le Parisien.

De redding moest komen vanaf de grond. De 22-jarige Malinees Mamoudou Gassama klom vier verdiepingen omhoog om het jongetje te redden. Al die tijd keek de buurman toe.

"Tussen de twee balkons zit een afscheiding, waardoor ik het jongetje niet omhoog kon hijsen", vertelt hij. De buurman lag te slapen toen hij wakker werd van geschreeuw vanaf de straat. "Ik was nog slaperig en realiseerde me nauwelijks wat er aan de hand was."

Om te zorgen dat hij niet zou uitglijden, snelde hij naar binnen om schoenen aan te trekken. Toen hij terugkwam was Gassama al begonnen aan zijn klim. "Hij was zo snel."

De buurman greep het jongetje bij zijn arm maar hees niet. "Ik wilde niet het risico nemen zijn arm los te laten."

Kijk hier nog eens de beelden van de Spider-Man-achtige redding: