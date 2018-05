Politiek worstelt met vonnis Van der Graaf

De uitspraak van de rechter dat Volkert van der Graaf zich niet meer hoeft te melden bij de reclassering, leidt tot gemengde gevoelens in politiek Den Haag. Sommige partijen vinden het vonnis onbegrijpelijk, andere vinden het prima als de moordenaar van Pim Fortuyn naar het buitenland vertrekt.

Daaronder is de VVD. Die partij "zal er geen traan om laten als Van der Graaf ons land verlaat, maar dan wel voorgoed". Oppositiepartij PVV vindt het onverteerbaar dat hij bij gerechtelijke procedures "alles voor elkaar" lijkt te krijgen.

De meeste partijen, en ook het kabinet, zijn er wel van overtuigd dat er snel iets moet veranderen aan het systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling. Nu Van der Graaf zich niet meer aan de voorwaarde hoeft te houden dat hij zich moet melden bij de reclassering, krijgt hij in feite strafvermindering, vindt het CDA. En dat is niet de bedoeling.

Niet vanaf de zijlijn

Minister Dekker van Rechtsbescherming begrijpt maar al te goed dat mensen emoties hebben bij deze uitspraak. "Maar dat laat onverlet dat het niet verstandig is voor mij om vanaf de zijlijn de rechter te becommentariƫren." Het is goed gebruik dat politici zich niet uitlaten over rechterlijke uitspraken.

Dekker zegt dat hij zelf niets meer kan doen in dit specifieke geval. Het Openbaar Ministerie bekijkt nog wel of het zinvol is om in hoger beroep te gaan. Ondertussen werkt de minister aan een wetswijziging.

"Het is nu te veel een automatisme dat veroordeelden na een deel van hun straf vrij komen. Het is onvoldoende gekoppeld aan goed gedrag. In de toekomst moet je vrijlating gaan verdienen."

Volgens Dekker kan de Tweede Kamer zijn voorstel spoedig verwachten.