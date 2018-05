Zware buien op komst, vanmiddag code oranje voor groot deel Nederland

Het gaat vandaag opnieuw hard regenen en onweren in grote delen van het land. De buien trekken vanaf halverwege de middag vanuit het zuidoosten het land binnen. Vanaf 15.00 uur geldt code oranje in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

In het zuiden en oosten worden de zwaarste buien verwacht. Plaatselijk kan daar tussen de 80 en 100 millimeter vallen, bijna anderhalf keer zoveel als wat er normaal in een hele maand valt. Mogelijk valt er ook hagel.

De buien verplaatsen zich nauwelijks, waardoor op bepaalde plekken veel wateroverlast kan ontstaan. De buien verdwijnen aan het begin van de nacht.

Limburg

In het zuiden van Nederland leidde noodweer de afgelopen dagen tot overlast. In Limburg kwam het onder meer tot overstromingen en ondergelopen kelders. Volgens dijkgraaf Patrick van der Broeck is de provincie niet berekend op zoveel water. De dijkgraaf hoopt dat de overheid voor de komende twintig jaar 250 miljoen euro vrijmaakt voor de provincie Limburg om maatregelen te nemen in de waterinfrastructuur.

In Nederland valt steeds vaker in korte tijd veel water. Door het veranderende klimaat is de regenval heviger dan vroeger. Als buien blijven hangen, kan plaatselijk veel meer neerslag vallen.

Dit kun je zelf doen om de wateroverlast enigszins te beperken: