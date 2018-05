Limburg wil extra geld na 'bizarre taferelen' door noodweer

Voor de tweede keer in een week kwam het water met bakken uit de hemel in Zuid-Nederland. In Limburg leidde het noodweer gisteren opnieuw tot overstromingen in straten en ondergelopen kelders. "Moedeloos word je daarvan, en boos", zegt Karin Sijben die deze week opnieuw een modderstroom door haar huis heen kreeg. "Het feit dat je het steeds keer op keer moet ervaren... we hopen dat er nu wat aan gebeurt."

Volgens dijkgraaf Patrick van der Broeck is de provincie niet berekend op zoveel water. Dat bleek gisteren opnieuw toen de riolering overbelast raakte, toiletten overliepen en straatputten overstroomden. In de plaats Berg en Terblijt raakten huizen, garages en andere bezittingen beschadigd door de modder. Op andere plekken in Nederland sloeg de bliksem in.

"Het waren bizarre taferelen", zegt Van der Broeck in het NOS Radio 1 Journaal. "Een paar dagen geleden stond bij mij thuis ook de kelder onder water, dus ik spreek uit eigen ervaring."