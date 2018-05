'Russische hulp bij MH17-onderzoek kan nog jaren op zich laten wachten'

Het kan nog jaren gaan duren voordat de Russen meewerken aan het MH17-onderzoek, aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken vandaag in Brussel. Hij was daar om steun te vragen aan de EU-landen voor dat onderzoek en om de Russen onder druk te zetten.

Die steun kreeg Blok: De EU-landen hebben een gezamenlijke verklaring aangenomen om Nederland en Australiƫ te steunen. De Franse president Macron heeft Poetin vorige week al op MH17 aangesproken en dat zullen de andere landen ook doen.

Opsporen en berechten

Minister Blok vliegt vanavond naar New York om de VN-veiligheidsraad toe te spreken over MH17. Ook daar zal hij steun zoeken voor het opsporen en berechten van de daders, "Die verwacht ik van veel landen te krijgen, maar niet van Rusland," zegt Blok. "We moeten realistisch zijn: Als ik zie hoe ze afgelopen dagen gereageerd hebben, dan kan medewerking van de Russen nog jaren op zich laten wachten".