Leonne is geen man of vrouw meer: 'Ik zit er juridisch tussenin'

Leonne werd in 1961 geboren als hermafrodiet, daarna kwam een registratie als man en later werd Leonne een vrouw. Vandaag bepaalde de rechtbank in Limburg dat Leonne zich mag registreren als iemand bij wie het geslacht niet kon worden vastgesteld. Volgens de rechter is het tijd voor de erkenning van een derde gender.

Sinds 1993 kan de geslachtsregistratie van pasgeboren kinderen met ambivalente geslachtskenmerken worden uitgesteld. Na uiterlijk drie maanden kan in een definitieve akte worden vermeld of een kind mannelijk of vrouwelijk is. Als dat nog steeds niet kan worden bepaald, kan een kind een X-registratie krijgen. Maar omdat Leonne in 1961 is geboren, viel zij buiten die regeling.

"Ik ben geboren als hermafrodiet en toen was het twijfelachtig of ik een jongen of meisje was", vertelde Leonne in het radioprogramma Nieuws en Co. "Mijn vader dacht: een jongetje is het makkelijkste en er moet een keuze gemaakt worden. Dus is er gekozen voor een jongetje."

'Ik zit in een verkeerd lijf'

Die registratie als man leverde op latere leeftijd problemen op voor Leonne. "Ik heb me zo laten pushen om me mannelijk te gedragen. Uiteindelijk ben ik zo ver gegaan dat ik dacht: ik zit hartstikke verkeerd, ik zit in een verkeerd lijf." Daarop is Leonne in transitie gegaan. In 2001 volgde haar registratie als vrouw.

"In die tijd waren we net blij dat transseksuelen er mochten zijn. Dus toen ben ik als vrouw gaan leven." Maar Leonne voelde zich ook als vrouw niet af. "Ik verlangde soms terug naar dagen dat ik man was. Ik dacht: ik heb ook mannelijke eigenschappen waar ik trots op ben."

Na ruim twintig jaar van gesprekken over genderidentiteit, stapte Leonne naar de rechter om een interseksuele registratie te krijgen. "Ik heb toen gedacht: eigenlijk is het belachelijk dat de juridische realiteit niet overeenstemt met de natuur."

Gevolgen voor anderen

De rechtbank zei daarop dat moest worden onderzocht of Leonne inderdaad interseksueel was, maar volgens artsen kon dat niet meer worden vastgesteld na zoveel jaar. "Toen dacht ik: ik heb genoeg foto's van mijn geslachtsorgaan. Ik heb erop aangedrongen die te laten zien."

Vandaag besloot de rechter dat een registratie als interseksueel inderdaad terecht is, maar dat heeft waarschijnlijk niet alleen gevolgen voor Leonne. "Anderen kunnen hier ook rechten aan ontlenen. Dat was ook de bedoeling: ik wilde jurisprudentie creƫren. Ik schat dat 100.000 mensen hiermee worstelen. Als een percentage zegt 'ik voel me ook juridisch ertussenin zitten', dan kan dat vanaf vandaag ook formeel zo zijn. En dan kan niemand ze meer discrimineren."