Shell vindt eisen Milieudefensie ongefundeerd

De eisen die Milieudefensie stelt aan Shell zijn volgens het oliebedrijf ongefundeerd. Dat schrijft directiesecretaris Linda Szymanski in een brief aan Milieudefensie, de organisatie die van plan is Shell voor de rechter te slepen omdat het bedrijf niet genoeg zou doen om een klimaatvriendelijker beleid te voeren.

Shell gaat volgens Milieudefensie met zijn huidige koers regelrecht in tegen het Parijse klimaatakkoord, maar het bedrijf zelf wijst die beschuldiging in de brief van de hand. Shell is naar eigen zeggen via tal van acties juist volop bezig met het toewerken naar "een netto uitstootloos energiesysteem".

Het bedrijf staat open voor suggesties, maar is van mening "dat rechtbanken niet het juiste forum zijn om de wereldwijde energietransitie te bevorderen".

Rechtszaak gaat door

Shell reageerde vandaag voor het eerst op de rechtszaak die Milieudefensie begin vorige maand aankondigde.

Milieudefensie-directeur Donald Pols is niet te spreken over de brief. "Shell gaat niet in op onze eisen en argumenten", laat hij weten. "De reactie laat zien dat ze niet van plan zijn om het klimaatakkoord serieus te nemen." De actiegroep wil daarom de rechtszaak doorzetten.