Hoe Tbilisi in Georgië het centrum werd van de bacteriofaagtherapie

D'Hérelle leidde aan het Institut Pasteur in Parijs microbiologen uit de hele wereld op in het gebruik van fagen tegen infecties. Onder hen was de Georgische microbioloog Georgyi Eliava. Na enkele jaren keerde Eliava terug naar Tbilisi, overtuigd van de bruikbaarheid van bacteriofagen. Na een paar jaar stichtte hij het Eliava Instituut voor Bacteriofagen, Microbiologie en Virologie, de voorloper van de huidige Eliava Kliniek.

Experiment

In de periode na de Eerste Wereldoorlog werden bacteriofagen ingezet tegen infecties. Antibiotica bestonden nog niet. "Met die faagtherapieën zijn tyfus- en cholera-epidemieën bestreden", vertelt Jacques Scheres, oud-hoogleraar genetica en ziektepreventie. "Er was destijds een dysenterie-epidemie in India. Daar hebben voorstanders van faagtherapie een experiment gedaan. In het ene dorp kregen kinderen als behandeling of preventief bacteriofagen, in het andere niet. In het eerste dorp was de epidemie snel voorbij."

D'Hérelle kreeg in januari 1924 een eredoctoraat van de Universiteit van Leiden. In datzelfde jaar kreeg hij de Leeuwenhoekmedaille, die elke tien jaar door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen werd uitgereikt aan de microbioloog die in de tien jaar ervoor de meest wezenlijke bijdrage aan het vakgebied heeft geleverd.

Beluister ook de podcast De dag van NPO Radio 1 hierover: