Bacteriofagen nog niet het alternatieve wondermiddel voor antibiotica

Bacteriofagen zijn geen goed alternatief voor antibiotica. Althans, zeker de komende jaren niet, concludeert het RIVM. Voor de bacterie-vretende virussen ingezet kunnen worden om infecties te bestrijden is nog veel onderzoek nodig. Bovendien moeten ook ingewikkelde registratieprocedures doorlopen worden voor fagen als geneesmiddel gebruikt mogen worden. Nu gebeurt dat in de EU alleen op experimentele basis en maar zeer zelden.

Dat betekent allemaal overigens niet dat bacteriofagen niet werkzaam zijn tegen infecties. In individuele gevallen lijken ze te helpen bij de bestrijding van sommige infecties, al bestaan daar nauwelijks wetenschappelijke gegevens over. Mogelijk zijn patiënten er soms mee geholpen als ze faagtherapie ondergaan. Maar met zekerheid is dat niet te zeggen, bijvoorbeeld omdat ze ook nog antibiotica krijgen.

Het zijn de voornaamste conclusies uit een rapport van het RIVM dat vandaag gepubliceerd wordt over de huidige stand van de kennis over fagen. Het RIVM-onderzoek kwam er in opdracht van het ministerie van VWS na publicaties in de media over fagentherapie. Vooral een uitzending van het tv-programma Dokters van Morgendie zeer positief was over fagentherapie droeg daaraan bij.

Incidenteel reizen Nederlandse patiënten met chronische infecties naar de Eliava-kliniek in de Georgische hoofdstad Tbilisi, het huidige centrum voor faagtherapie. In een enkel geval gaan patiënten ook naar het militaire Koningin Astrid Ziekenhuis in Brussel.

Onderzoek

In theorie lijken fagen een prima middel om infecties te bestrijden die veroorzaakt worden door bacteriën die ongevoelig zijn voor de werking van antibiotica. "Er is echter nog te weinig onderbouwd klinisch onderzoek beschikbaar", schrijvers de onderzoekers van het RIVM, "om de meerwaarde van bacteriofaagbehandeling te kennen en dit veilig en voor meerdere soorten infecties te kunnen doen."