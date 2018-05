Financiële meevallers dekken dichtdraaien gaskraan

Wat is de Voorjaarsnota?

Het is een tussentijds overzicht van de lopende begroting van het Rijk. Daaruit blijkt of sommige ministeries te veel geld hebben uitgegeven ('tegenvallers) of dat er extra geld is ('de meevallers').

Als een minister meer geld blijkt nodig te hebben, wordt de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd nog veranderd.