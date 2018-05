Blok naar New York: 'aandacht voor MH17 mag niet verslappen'

Nederland moet het onderwerp MH17 op de agenda houden. Dat zegt minister Blok, die vandaag in Brussel is om met zijn EU-collega's te overleggen. "Nederland is het land met de meeste slachtoffers en daarom hebben wij de plicht om het constant onder de aandacht van de wereld te brengen."

Morgen gaat Blok naar New York, waar de VN dan vergadert. Blok zal een toespraak houden in de Veiligheidsraad, waar Nederland nu tijdelijk lid van is.

Blok krijgt steun van EU-buitenlandchef Mogherini. Zij wil dat Rusland actie onderneemt. "We steunen Nederland volledig en het is nu aan Rusland om z'n verantwoordelijkheid te nemen", zegt ze.

Gerechtigheid

Volgens minister Blok is het van groot belang dat de hele EU vandaag steun uitspreekt voor Nederland. "We zijn erg blij met de reacties van vorige week, maar de aandacht mag niet verslappen. Er moet gerechtigheid geschieden."