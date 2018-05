Zwaar mishandelde dominee is nu 'volledig afhankelijk'

De 64-jarige dominee die in november zwaar werd mishandeld in haar kerk, voor dood werd achtergelaten en maanden in een revalidatiecentrum heeft gezeten, is nu volledig afhankelijk van anderen. "Ik kan mijn ambt niet meer uitoefenen", zegt Ebi Wassenaar tegen RTL Nieuws. "Of ik dat ooit weer kan weet ik niet, ik heb heel veel beperkingen: kan niet meer goed lopen. niet meer fietsen, mag niet meer autorijden en in huis kan ik niets meer doen."

In Wassenaars huis zijn steunen bevestigd naast de deur, in de wc en in de badkamer. Over het pad naar de voordeur kan nu een rolstoel rijden. Of het ooit beter wordt is na maanden revalideren nog onduidelijk.

Compleet andere vrouw

"De neurochirurg zegt dat ik blij moet zijn dat ik het heb overleefd, maar dat ik het hiermee moet doen. Ik was te zwaar gewond. Maar de arts in het revalidatiecentrum geeft me meer hoop. Zij zegt dat ik als ik over een jaar weer op controle kom een compleet andere vrouw zal zijn dan nu."

De dominee raakte halfzijdig verlamd als gevolg van een bloeding tussen haar schedel en hersenen. Ze is heel blij dat ze nog leeft en benadrukt ook wat ze nog wél kan. "Mijn verstand is nog goed, mijn geheugen is nog goed, mijn emotie functioneert nog als voorheen."