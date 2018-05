Enschede lokt opnieuw shoppers uit de Achterhoek

Enschede heeft weer een actie op touw gezet om het winkelend publiek uit de Achterhoek naar de Overijsselse stad te lokken; een vliegtuigje met de tekst 'Enschede staat je goed' op een spandoek trok vanochtend over de regio.

Vorige week dook een promotieteam van de gemeente Enschede op in Winterswijk. Het team kwam reclame maken voor Enschede als winkelstad. De burgemeester van Winterswijk reageerde boos en ging verhaal halen bij zijn collega in Enschede, maar het is onduidelijk wat heeft opgeleverd.

Het reclamevliegtuigje vloog via Eibergen naar Winterswijk en Doetinchem.

'Dit ettert maar door'

De winkeliersvereniging in Winterswijk is niet blij met de actie van Enschede. "Elke actie die zij doen, daar komt weer een reactie op en zo ettert dit maar door. Mensen hoeven helemaal niet naar boven te kijken, want er is zoveel te beleven op de grond in Winterswijk", reageert een woordvoerder bij Omroep Gelderland. De centrummanager van Winterswijk gelooft nog altijd in de eigen kracht van de winkeliers in de gemeente.

Winterswijk heeft inmiddels ook weer een tegenactie op touw gezet. In een regionale krant in Overijssel staat vandaag een paginagrote advertentie om bezoekers te trekken.

Het promotieteam van Enschede heeft intussen een nieuwe actie aangekondigd.