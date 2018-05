Enschede lokt winkelend publiek in Winterswijk, burgemeester boos

De burgemeester van Winterswijk is boos op de gemeente Enschede, die zaterdag een promotieteam naar Winterswijk had gestuurd. Het team kwam daar reclame maken voor Enschede als winkelstad.

Door de komst van een nieuwe provinciale weg is de reistijd tussen de steden, die ongeveer 40 kilometer van elkaar vandaan liggen, flink afgenomen.

Opdringerig

Het optreden van het promotieteam was volgens RTV Oost nogal opdringerig en leidde tot ergernis bij het winkelend publiek en ondernemers in Winterswijk. En ook bij burgemeester Bengevoord, die meteen een mail stuurde naar zijn collega Van Velthuizen in Enschede.

"Het was zaterdag gigantisch druk in Winterswijk. Maar wij moeten niet elkaars vliegen gaan afvangen. Daarvoor hebben we elkaar in het oosten te hard nodig", zegt Bengevoord tegen RTV Oost. Hij vindt dat de steden beter samen kunnen optrekken om bezoekers te werven in Duitsland of de Randstad.

Bengevoord hoopt op een goed gesprek met Van Velthuizen. "Wij komen elkaar vaak tegen. We willen ook samen dingen oppakken. Dan is zo'n promotie-actie niet de verstandigste manier om met elkaar om te gaan. Daarover wil ik met hem praten."