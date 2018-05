Spandoeken gaan in brand, Hedwigepolder komt onder water

"De Westerschelde slibt dicht, de Antwerpse haven moet dagelijks baggeren om de boel bevaarbaar te houden. Als de dijken verdwijnen en het water vrij kan stromen, kan het slib veel makkelijker weg. Dat scheelt de haven een hoop geld. Maar natuur krijg je zo niet, eerder een modderbak met riet", zegt De Cloedt.

Ondanks de uitspraak van de Hoge Raad blijft de eigenaar strijdbaar. Er komt er een klacht over de onteigeningsprocedure bij de Hoge Raad en de kwestie wordt ook bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanhangig gemaakt. Daarnaast loopt er nog een procedure over de hoogte van de schadeloosstelling. Hij heeft zo'n 15 miljoen euro gehad als voorschot, maar De Cloedt wil meer.

Aanbesteding

Dat de ontpoldering een feit is, kan hij niet ontkennen. Over minder dan een half jaar beginnen de werkzaamheden. Op dit moment is de provincie nog bezig met de aanbesteding van de klus. Het provinciebestuur was altijd tegen de ontpoldering, maar nu de beslissing definitief is willen ze de ontpoldering wel zelf uitvoeren.

Er zal een natuurgebied ontstaan vergelijkbaar met het Verdronken Land van Saeftinghe, dat grenst aan de Hedwigepolder. Een gebied waar tweemaal per dag zout water in- en uitstroomt. Door het wisselende tij ontstaan en schorren en slikken, die de longen van de Schelde gaan vormen. Als alles volgens plan loopt, is het nieuwe natuurgebied in 2022 klaar.