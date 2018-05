Versoepeling Amerikaanse bankwet 'ouderwetse coup van financiële sector'

Bouman: "Dit is allemaal ingegeven door banken. In die zin zien we hier eigenlijk toch een ouderwetse coup van de financiële sector op de politiek. In de EU zijn we beter opgewassen tegen de lobby van de banken."

Strenger in Europa

Toevallig zijn vandaag in Europa juist nieuwe, strengere, bankregels aangenomen. Banken moeten voortaan 3 procent van hun vermogen als buffer aanhouden. Dat geld moeten ze dus beschikbaar houden om bij problemen uit te keren. Ook in Nederland.

De situaties in beide delen van de wereld kunnen niet zomaar worden vergeleken. Daar verschillen de banken te veel voor, zegt Bouman. Wel moeten we oppassen, zegt hij: "Amerikaanse banken kunnen door minder regels straks misschien weer een concurrentievoordeel hebben en dat is voor ons slecht nieuws."

Ook zonder de strenge Amerikaanse regels voor banken hoeven we dus niet direct te vrezen voor een nieuwe financiële crisis, want ook als er genoeg regels zijn, kan een crisis uitbreken, zegt Bouman. "Maar nu gaan we naar een wereld waar als iets niet nodig lijkt, we het ook niet doen."

En of dat verstandig is, is de vraag.