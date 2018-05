Trump draait crisismaatregelen voor banken terug

De Amerikaanse president Trump heeft zijn handtekening gezet onder een wet die maatregelen versoepelt voor banken die tien jaar geleden na de financiële crisis zijn ingesteld. Dinsdag kreeg Trump zijn wet al door het Congres. Vandaag ondertekende hij hem.

In de nieuwe wet moeten alleen nog de grootste banken - die met een vermogen van meer dan 250 miljard dollar - maatregelen als de jaarlijkse 'stresstests' ondergaan. Eerder lag die grens op 50 miljard dollar.

Daarnaast is er voor de kleinere banken dankzij de soepelere regulering meer ruimte om te speculeren met het geld van hun klanten.

Rem

Hoewel Trump tijdens zijn verkiezingscampagne voortdurend tegen Wall Street ageerde, was terugdraaien van crisismaatregelen - in de VS bekend onder de noemer Dodd-Frank - een van zijn eerste verkiezingsbeloften. Volgens hem remmen de bankenmaatregelen de economische groei.

"De wet die ik vandaag onderteken, draait de regulering terug die kleine banken verplettert", zei Trump bij het ondertekenen.

Steun Democraten

Deregulering van de bankenregels staat al jaren hoog op de agenda bij de Republikeinen. De Democraten, die aan de basis stonden van Dodd-Frank, zagen daar niets in.

Toch stemden er dinsdag 33 van de 193 Democraten in het Huis voor de nieuwe wet. In maart waren der er in de Senaat 17 van de 47. Zij willen eenheid uitstralen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen later dit jaar, om zo herkozen te worden.

Kanttekening is wel dat Trump en de Republikeinen liever nog veel meer crisismaatregelen hadden teruggedraaid, maar daar bleken de Democraten niet voor te porren. De kern van de Dodd-Frank met de maatregelen voor de grootste banken blijft daardoor intact. Ook enkele instanties die in het leven zijn geroepen om extra toezicht te houden op de financiële sector blijven bestaan.