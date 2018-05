Populaire youtuber TotalBiscuit overleden

De populaire youtuber John Bain, beter bekend als TotalBiscuit of de Cynical Brit, is gisteravond overleden aan de gevolgen van darmkanker. De Brit is 33 jaar geworden.

In 2010 lanceerde Bain zijn eigen YouTubekanaal waar hij games recenseerde. Uiteindelijk kreeg hij meer dan 2,2 miljoen abonnees. Bain werd geroemd vanwege de aandacht die hij besteedde aan zogenoemde indie games, spellen die geproduceerd worden door particulieren, en door zijn commentaar op e-sportgames voor onder meer de spellen Warframe, StarCraft II en League of Legends.

Kritiek op bedrijven achter games

Ook had Bain kritiek op de houding van bedrijven achter de videogames, meldt de BBC. Volgens hem waren veel ontwikkelaars alleen maar geïnteresseerd in zoveel mogelijk winst maken en ging dat ten koste van het spel.

Voor zijn werk werd de youtuber in 2012 tijdens de Golden Joystick Awards tweede in de categorie 'Beste YouTube Gamer'. In 2014 werd hij tijdens The Game Awards uitgeroepen tot meest populaire gamer.