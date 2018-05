Trump: top met Noord-Korea op 12 juni is nog mogelijk

De Amerikaanse president Trump sluit niet uit dat hij alsnog op 12 juni een topontmoeting heeft met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat zei hij tegen verslaggevers, een dag nadat de president de historische ontmoeting in Singapore had geannuleerd omdat de Noord-Koreanen zich volgens hem "openlijk vijandig" hadden gedragen.

Volgens Trump wordt er ondanks de annulering nog altijd met met de Noord-Koreanen gesproken. "We gaan zien wat er gebeurt. De top zou zelfs nog de twaalfde kunnen worden gehouden. We zouden het graag doen", zei de president tegen de verslaggevers.

Ook in de open brief aan Kim Jong-un waarin hij schrijft de ontmoeting te schrappen, hield Trump de deur al op een kier. Hij riep de Noord-Koreaanse leider daarin op "niet te aarzelen om te bellen of schrijven" als Kim Jong-un van gedachten verandert.

Opvallend vriendelijk

Beide landen zijn in hun verklaringen opvallend vriendelijk gebleven na Trumps beslissing om de top af te blazen. Zo zei Noord-Korea dat "er veel waardering is voor de pogingen van president Trump om een historische top te realiseren", en zegt het land open te staan om problemen "op elk gewenst tijdstip en op elke mogelijke manier op te lossen".

Trump op zijn beurt noemt de Noord-Koreaanse reactie op de geannuleerde top "warm en productief". De Amerikaanse president zegt dat hij blijft hopen op langdurige vrede.