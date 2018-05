Internationale reacties op MH17: Rusland moet verantwoordelijkheid nemen

Verschillende landen willen dat Rusland verantwoording aflegt over zijn betrokkenheid bij de ramp met vlucht MH17. Duitsland, Groot-Brittanniƫ, de Verenigde Staten en de Europese Unie roepen de Russen om om mee te werken aan het onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT).

"Het Kremlin denkt dat het straffeloos kan handelen", zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. "Het neerhalen van vlucht MH17 is een flagrant voorbeeld van de minachting van het Kremlin voor onschuldige levens."

EU-buitenlandchef Federica Mogherini roept de Russen op om volledig mee te werken aan het onderzoek en zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden. Een woordvoerder van de Duitse regering zegt dat Rusland "zijn verantwoordelijkheid moet nemen, zodat deze tragedie volledig kan worden opgehelderd en de daders verantwoordelijk gehouden kunnen worden".

'Stop met liegen'

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een verklaring het volledige vertrouwen te hebben in de resultaten van het Joint Investigation Team van gisteren. "Het is tijd dat Rusland stopt met liegen en zijn verantwoordelijkheid neemt voor de rol in het neerhalen van de vlucht."

NAVO-baas Jens Stoltenberg zegt ook dat Rusland zijn verantwoordelijkheid moet nemen. "Het neerhalen van vlucht MH17 was een wereldwijde tragedie. Degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn moeten verantwoordelijk worden gehouden. Ik roep Rusland op om die verantwoordelijkheid te nemen."

Rusland ontkent

Eerder vandaag stelden Australiƫ en Nederland de Russen aansprakelijk voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014, na de bevindingen van het internationale onderzoeksteam van gisteren. Dat concludeerde dat de Buk-raket waarmee de vlucht is neergehaald afkomstig was van een Russische brigade.

Het Kremlin spreekt de beschuldigingen tegen en ontkent opnieuw elke betrokkenheid. Rusland zegt dat het geen onderdeel is geweest van de onderzoeken naar de vliegramp en dat het de bevindingen daarom niet kan vertrouwen. Ook het Russische ministerie van Defensie ontkent.