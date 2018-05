Kabinet stelt Rusland aansprakelijk voor neerhalen MH17; Kremlin ontkent

Blok erkent dat het aansprakelijk stellen van een land een ingewikkeld juridisch proces is. Hij sprak van een zeer ingrijpende stap, die niet lichtvaardig is genomen. "We zijn zeker van onze zaak", voegde hij eraan toe. Het besluit betekent dat Nederland en Australië Rusland "genoegdoening in verschillende vormen" vragen. Volgens Blok moet Rusland de nabestaanden een "passende compensatie" bieden. Hij wil niet speculeren over bedragen.

Nederland en Australië hebben Rusland gevraagd te overleggen over een oplossing "die recht doet aan het enorme leed en de toegebrachte schade, veroorzaakt door het neerhalen van MH17". Het voorleggen aan een internationale rechter of organisatie kan een volgende stap zijn.