Kabinetscrisis dreigt in Spanje door corruptieschandaal

Het corruptieschandaal rond de Spaanse regeringspartij Partido Popular (PP) dreigt het einde te betekenen voor premier Rajoy. Verschillende partijen in het parlement in Madrid willen dat de premier opstapt.

De PP liet zich jarenlang betalen door zakenmensen, die in ruil daarvoor opdrachten en orders toegespeeld kregen. Gisteren werden politici en zakenlui vanwege de corruptie veroordeeld tot straffen die opliepen tot 52 jaar cel. De partij zelf kreeg een boete van 245.000 euro.

Motie van wantrouwen

Rajoy zegt dat hij niet van de betalingen afwist. Toch eist de partij Ciudadanos, die gedoogsteun levert aan de regering, dat hij aftreedt vanwege het schandaal en nieuwe verkiezingen uitschrijft. Als Rajoy dat niet doet, zal Ciudadanos de motie van wantrouwen steunen die de sociaaldemocratische oppositiepartij PSOE wil indienen.

Als Ciudadanos voor de motie stemt, is de kans groot dat die wordt aangenomen. Rajoy's PP heeft geen meerderheid in het parlement om hem te blokkeren. Daarnaast zal het linkse blok van Unidos Podemos de motie waarschijnlijk ook steunen, net als de Catalaanse partijen in het parlement.

Reactie Rajoy

Rajoy zegt dat hij niet van plan is om op te stappen. Ook wil hij geen vervroegde verkiezingen uitschrijven.

De premier riep de partijen verder op af te zien van het indienen van een motie van wantrouwen: "Een motie van wantrouwen werkt de politieke stabiliteit en het economisch herstel van Spanje tegen."

De huidige regering van Rajoy is pas twee jaar aan de macht. De volgende verkiezingen in Spanje staan gepland voor 2020.