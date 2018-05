'Bestuursruzies beperken slagkracht Autoriteit Persoonsgegevens'

Privacywet

De Autoriteit Persoonsgegevens is als privacywaakhond verantwoordelijk voor het handhaven van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vandaag is ingegaan. De wet zorgt ervoor dat bedrijven en overheden meer duidelijkheid moeten geven over welke (persoons)gegevens ze verzamelen.

"Het van toepassing worden van de nieuwe privacywetgeving is voor iedereen een uitdaging", zegt de Autoriteit Persoonsgegevens. "We hebben er hard aan gewerkt om een nieuwe toezichthouder op te bouwen om de effectiviteit van het toezicht verder te vergroten. En we zullen er alles aan blijven doen om op een goede wijze uitvoering te geven aan onze verantwoordelijkheden."