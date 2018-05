Maduro: geef mij niet schuld voor crisis Venezuela

De Venezolaanse president Nicolás Maduro vindt het een "domme simplificatie" om hem de schuld te geven voor de economische ineenstorting van zijn land. "Het is een probleem van het hele land", zei hij in een toespraak, vier dagen na zijn verkiezingszege.

Vanwege de economische malaise wordt Venezuela geteisterd door voedseltekorten en gezondheidscrises. Mensen vluchten massaal het land uit. Door de olieproductie met een miljoen vaten per dag op te krikken, wil Maduro zijn land uit het slop trekken, zo kondigde hij aan. Eventueel met hulp van China, Rusland en Arabische landen. Venezuela heeft een van de grootste oliereserves ter wereld.

"Wie zal ons redden? Superman? Of Super-Nico? Allebei bestaan ze niet, maar we hebben wel supermensen", zei Maduro vandaag tijdens een inauguratieceremonie in Caracas, ook al begint zijn nieuwe termijn formeel pas in januari 2019.

Kritiek

Direct na de verkiezingswinst van Maduro werden vijftien hooggeplaatste militairen gearresteerd. Zij spannen volgens de autoriteiten samen tegen de overheid. Ook zette het land twee Amerikaanse diplomaten uit.

De verkiezingen in Venezuela werden wereldwijd veroordeeld, omdat ze zouden zijn gemanipuleerd. Na Maduro's zege riepen veertien Zuid-Amerikaanse landen hun ambassadeur terug uit Venezuela.

De Amerikaanse vicepresident Pence noemde de verkiezingen een schijnvertoning. De VS stelde na Maduro's zege meteen nieuwe sancties in tegen Venezuela. Die zullen "grote problemen" veroorzaken, zei Maduro. Maar ze zijn volgens hem niet onoverkomelijk.