Donald Duck voor het eerst in braille: 'bijna te gedetailleerd'

Hoofdredacteur Joan Lommen is trots op de Donald Duck voor blinden en slechtzienden. "Het idee leefde al heel lang, maar we wisten niet hoe we het moesten aanpakken. Hoe maak je bijvoorbeeld duidelijk hoe Donald Duck eruitziet? Dat moet je echt voelen."

Portemonnee

De reacties vandaag waren lovend en veel kinderen gaven aan dat ze iedere week wel een Donald Duck in braille zouden willen lezen. Toch zit dat er voorlopig niet in.

Het maken van deze Donald Duck voor blinden en slechtzienden heeft maanden geduurd. "Het is ingewikkeld en ook een heel kostbaar verhaal", zegt Lommen. "Oom Dagobert is nog even niet bereid om de portemonnee te trekken."

Wat er wel in de pijpleiding zit is een dyslexie-Duck. Die zal later dit jaar verschijnen.