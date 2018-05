Hoe schat je de waarde van illegale economie?

De Nederlandse economie is een procent groter dan gedacht. Onder meer omdat er meer geld omgaat in de wietteelt dan eerder werd aangenomen. Dat meldt het CBS. Hoe schat het statistiekbureau de omvang van een sector die het liefst zo weinig mogelijk prijsgeeft?

Voor een statisticus is de illegaliteit een buitengewoon gebied dat in ongeveer alles afwijkt van de gebruikelijke onderzoeksterreinen. "Als het gaat om bijvoorbeeld de totale hypotheekschuld in Nederland krijgen we zeer gedetailleerde gegevens van de Belastingdienst", zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Bij illegale activiteiten als wietteelt of prostitutie kunnen we niet terugvallen op vertrouwde bronnen als bedrijvenregisters of onderzoeksmethodes als enquêtes. En mensen even langs sturen is ook geen goed idee."

Grote klapper

Om de waarde vast te stellen van wat zich in het duister afspeelt kijkt het CBS naar onderzoek van de politie. Die kent de waarde van wat er bij een bepaalde criminele activiteit wordt verdiend en maakt een schatting van de pakkans. Wordt er in een jaar bijvoorbeeld 200 miljoen euro verdiend in de cocaïnehandel en de pakkans is een op vier, dan is de geschatte opbrengst vier keer 200 miljoen is 800 miljoen euro.

"De politie hanteert een ruime bandbreedte," zegt Van Mulligen. "Wij moeten één cijfer leveren. Daar zit natuurlijk heel veel ruis in. Er kan een grote klapper bijzitten die min of meer een toevalstreffer is."

Bekijk hieronder de geschatte opbrengsten uitgesplitst per sector: