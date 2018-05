CBS: meer wietteelt dan eerder gedacht

De economische waarde van de wietteelt in Nederland blijkt een stuk groter dan in eerste instantie werd gedacht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat economische cijfers uit 2015 opnieuw heeft bestudeerd.

Het CBS dacht dat de pakkans van het produceren van cannabis 40 procent was, maar uit informatie van de politie blijkt dat een pakkans van 20 procent realistischer is. Bovendien blijkt dat de jaarlijkse wietproductie 2,3 miljard euro méér toevoegt aan de economie dan eerder werd aangenomen. In totaal zijn alle illegale activiteiten goed voor een bijdrage van 4,8 miljard euro aan de economie.

EU-afdracht

Uit de zogenoemde 'gereviseerde cijfers' blijkt ook dat de Nederlandse economie een procent groter is dan gedacht. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor de afdracht die Nederland moet doen aan de Europese Unie, die gebaseerd wordt op de omvang van de economie.

Pas later dit jaar wordt daarover meer duidelijkheid verwacht: het CBS publiceert in juni nog de herziene cijfers uit de periode tot het eerste kwartaal van dit jaar, en ook kijkt de EU nog naar soortgelijke nieuwe cijfers in andere lidstaten.