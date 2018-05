'Veel meer incidenten met bijthonden dan gedacht'

Er moet snel een landelijk registratiesysteem komen voor bijtincidenten met zogenoemde hoog risico-honden. Het gaat dan bijvoorbeeld om pitbull-achtige rassen en rottweilers.

Tot nu toe ontbreken goede landelijke cijfers, maar volgens een aantal deskundigen dat vanmorgen in de Tweede Kamer was, is het probleem veel groter dan gedacht.

"Je kunt eigenlijk niet spreken van incidenten", zei advocaat dierenrecht Boissevain, want daarvoor komt het te vaak voor. Zij telde vorig jaar 50 incidenten met bijthonden die de landelijke media haalden, maar dat is volgens haar het topje van de ijsberg.

Boissevain ontving in drie jaar tijd 200 slachtoffers in haar praktijk. Het ging daarbij om ouders van kinderen die waren aangevallen, maar vooral ook om eigenaren "die hun hond voor hun ogen verscheurd zagen worden" door een bijthond. Het gaat om afschuwelijke zaken, vertelde zij, met verminkte gezichten en afgerukte ledematen.

Naam eigenaar

Daarom moet er volgens de meeste sprekers in de Tweede Kamer om te beginnen een landelijke database komen, waarin alle incidenten worden geregistreerd. Daarin moet onder meer het chipnummer van de hond en de naam van de eigenaar worden opgenomen.

Vervolgens kunnen er, volgens de deskundigen, allerlei andere maatregelen genomen worden, zoals een muilkorfplicht en een import- en fokverbod voor bepaalde hondenrassen.

Claudia Vinke van de Gedragskliniek voor Dieren van de Universiteit Utrecht zei dat er ook gedacht zou moeten aan een houdverbod voor eigenaren met een strafblad. Van de agressieve honden die in 2016 in beslag zijn genomen, had 16 procent van de eigenaren een strafblad, meldde zij.

Bepaald eigenaarsprofiel

Zij zei dat uit sociologisch onderzoek naar voren was gekomen dat eigenaren "een bepaald profiel" hebben. Dat maakt het probleem volgens haar nog ingewikkelder. "Lastige eigenaren met een lastige hond."

Oud-staatssecretaris Van Dam zei in 2017 al dat er landelijk registratiesysteem moet komen, maar het bestaat nog niet. De Tweede Kamer praat hier binnenkort over verder.