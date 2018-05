Wetenschappers: deel anti-pestprogramma's niet effectief

Het rapport wordt later vandaag gepresenteerd. Een van de onderzoekers, Bram Orobio de Castro van de Universiteit Utrecht, zegt in het AD dat lessen waarbij de hele klas wordt betrokken, het beste werken. "Het is belangrijk dat kinderen de pesters in hun klas niet populair maken en de gepeste leerling in hun groep opnemen. Daarvoor heb je iedereen nodig." Minister Slob gaat met de sectorraden in gesprek om te kijken naar de nieuwe kennis over de anti-pestprogramma's.

Eerder al was er discussie over de anti-pestprogramma's. Een commissie in opdracht van het ministerie van Onderwijs concludeerde in 2014 dat van zo'n 61 anti-pestprogramma's er maar negen leken te werken. Veel scholen zeiden daarna toch tevreden te zijn over de door hun gebruikte afgekeurde methode en bleven daar ook mee werken. Scholen zijn vrij om hun eigen anti-pestprogramma te kiezen.