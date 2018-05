ASN Bank gooit Heineken uit fonds vanwege promotiemeisjes

ASN Bank stopt met aandelen Heineken in hun duurzame aandelenfonds. De bank reageert daarmee op eerdere onthullingen dat promotiemeisjes van Heineken in Afrika tot seks zijn gedwongen bij het binnenhalen van contracten.

In het eerder dit jaar verschenen boek 'Bier voor Afrika' beschrijft auteur Olivier van Beemen dat die zogenaamde promotiemeisjes geregeld seksueel worden lastiggevallen. In sommige gevallen zijn ze onder druk gezet om seks te hebben met hoge functionarissen van klanten van Heineken.

ASN heeft hierover gesprekken gevoerd met Heineken. De bank ziet op dit moment echter nog te weinig verandering in de situatie. Daarom is Heineken nu uit het fonds van duurzame aandelen gehaald.

Regels

Heineken laat in een reactie weten dat er wordt gewerkt aan verbetering van de werkomstandigheden van de promotiemeisjes. Het biermerk zegt lokaal concrete stappen te nemen om misbruik te voorkomen. Er worden regels opgesteld en het lokale management moet meer oog hebben voor de positie van de promotiemeisjes.

"We hopen dat de resultaten van onze stappen voor ASN aanleiding zullen zijn om Heineken in de toekomst weer in hun duurzame beleggingsfondsen op te nemen", aldus een woordvoerder van Heineken.

Liefdesrelatie

Op de laatste aandeelhoudersvergadering eerder dit jaar liet Heineken-topman Jean-Fran├žois van Boxmeer weten dat de brouwer intern onderzoek doet naar de ongewenste inzet van promotiemeisjes in veertien Afrikaanse landen. De topman erkende ook dat hij als twintiger zelf een liefdesrelatie heeft gehad met zo'n meisje. Volgens de topman met wederzijdse instemming.