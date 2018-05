Microgolf-oven wordt magnetron: nieuwe Limburgers krijgen taalles in België

Limburgse asielzoekers met een verblijfsvergunning krijgen hun verplichte taalcursus niet in Nederland, maar in België. Het onderwijs daar is beter, goedkoper en veel meer gericht op integratie.

Het gaat niet goed met de inburgering van nieuwe Nederlanders, blijkt keer op keer uit onderzoek. Migranten moeten zelf hun inburgering regelen, maar het systeem is zo ingewikkeld dat bijna de helft niet binnen de vereiste drie jaar slaagt.

De gemeente Stein rijdt de statushouders daarom dagelijks met een busje de grens over naar een school in Maasmechelen. "Ik vind het hier makkelijker dan in Nederland", zegt een van de cursisten. "Daar hadden we dikke boeken en moesten we het zelfstandig doen."

Docent Elke Bibo zegt dat de cursisten de les kunnen aanpassen op hun wensen. "Ze nemen bijvoorbeeld de rol van opvoeder. Dan krijgen ze daar opdrachten over. Het is superindividueel."