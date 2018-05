VS onderzoekt vreemde kwalen medewerker consulaat China

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft een medisch team naar China gestuurd om mysterieuze kwalen van een overheidsmedewerker te onderzoeken. De Amerikaan zou volgens The New York Times tekenen vertonen van licht hersenletsel.

De medewerker van het consulaat in Guangzhou klaagde de afgelopen tijd over vervelende geluiden en andere ongemakken, zoals een beklemmend gevoel. Voor zover bekend zijn er geen klachten van anderen.

De situatie doet denken aan de akoestische aanvallen op ambassadepersoneel van de Verenigde Staten op Cuba. Tientallen Amerikaanse diplomaten en hun familieleden werden vorig jaar teruggehaald toen zij last kregen van onder meer gehoorverlies, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid.

Volgens de VS voerde Cuba gericht aanvallen uit met onhoorbare geluidsgolven. In april haalde ook Canada ambassademedewerkers terug uit Cuba na vergelijkbare klachten. Het is niet duidelijk of er nu in China ook sprake is van akoestische aanvallen.