IND-kantoor Bremen mag geen asielaanvragen meer beoordelen

Het Bremense kantoor van de Duitse immigratiedienst, dat mogelijk 1200 verblijfsvergunningen ten onrechte heeft afgegeven aan asielzoekers, mag voorlopig geen aanvragen van vluchtelingen beoordelen. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, bepaald.

Via Twitter laat Seehofer weten dat het verbod geldt tot het onderzoek naar de misstanden is afgerond. De asielprocedures worden overgenomen door andere afdelingen van de Duitse immigratiedienst. "Het vertrouwen in de kwaliteit van de asielprocedures en de integriteit van het aankomstcentrum in Bremen is enorm beschadigd", zegt Seehofer tegen persbureau DPA.

18.000 gevallen opnieuw bekeken

Het schandaal kwam vorige maand aan het licht, toen bleek dat de Bremense tak van de immigratiedienst te soepel was geweest met het afgeven van verblijfsvergunningen. Tussen 2013 en 2016 zouden minstens 1200 vluchtelingen, voornamelijk jezidi's uit Irak, een vergunning hebben gekregen, terwijl hun identiteit niet goed is gecontroleerd. Zeker 18.000 gevallen worden opnieuw bekeken.

De vraag is of er steekpenningen zijn aangenomen of dat de directrice handelde uit medemenselijkheid. Tegen haar en vijf andere medewerkers loopt een gerechtelijk onderzoek vanwege corruptie en omkoping. Ook de betrokkenheid van de directie van het landelijke Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wordt onderzocht. Zij zouden al langer hebben geweten van de onterechte verblijfsvergunningen. De leiding van BAMF ontkent.