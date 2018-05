Spoedberaad over liefdesrelatie bij Openbaar Ministerie

De geheime liefdesrelatie tussen twee hoge officieren van het Openbaar Ministerie was vandaag onderwerp van gesprek in een overleg tussen minister Grapperhaus en de voorzitter van het College van procureurs-generaal. Na afloop van het gesprek zei een woordvoerder van de minister dat hij er vertrouwen in heeft dat de leiding van het OM "dit zorgvuldig oppakt".

Vorige week zei het College van procureurs-generaal zelf al dat de leiding van het OM niet goed is omgesprongen met die liefdesrelatie. Daarover werden volgens publicaties van de NRC al in 2014 anonieme klachten ingediend. Pas twee jaar later werd de relatie bekend bij de toenmalige hoogste baas van het OM.

Commotie

Aanleiding voor alle commotie is de relatie tussen Marc van Nimwegen, voormalige procureur-generaal en sinds vier jaar hoofdofficier van justitie in Rotterdam, met Marianne Bloos. Van Nimwegen benoemde haar in 2011 tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket.

In 2014 kwamen klachten over vriendjespolitiek binnen bij de NRC, door anonieme klagers die binnen de top van het OM geen gehoor voor hun klachten vonden.

Van Nimwegen werd overgeplaatst naar Rotterdam, al ontkent het OM dat dat is gebeurd vanwege de relatie en de strubbelingen die daarvan het gevolg van waren. Sinds vorig jaar komen Van Nimwegen en Bloos openlijk uit voor hun relatie.

Dienstreis

Inmiddels wordt steeds meer duidelijk over die relatie. De NRC schreef gisteravond over een dienstreis in 2012 naar Thailand. Tien officieren van justitie woonden daar een congres bij van een groep internationale aanklagers. Tijdens het congres werd gesproken over internationale georganiseerde misdaad en vrouwenhandel.

Naast Marc van Nimwegen was ook Marianne Bloos mee. Maar de procureur-generaal die toen mensenhandel in haar portefeuille had, Annemarie Penn-te Strake, mocht niet mee.

Volgens de NRC zou uit de dienstreis kunnen blijken dat Van Nimwegen en Bloos al in 2012 een geheime relatie hadden. Bij justitie geldt een gedragscode dat het hebben van een relatie met gezagsverhouding moet worden gemeld.