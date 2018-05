Minister: nog lang geen 'Amerikaanse toestanden' bij claims in de zorg

Het toegenomen aantal claims in de gezondheidszorg betekent niet dat op dit punt sprake is van "Amerikaanse toestanden", zegt minister De Jonge. Volgens hem is de situatie in Nederland daar nog heel ver van verwijderd, zowel in aantal als in hoogte van de claims. "Het zou ook niet goed zijn als het die kant op gaat", zei de minister van Volksgezondheid tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

Aanleiding is een onderzoek van een gezondheidsjurist van het Maastricht UMC+, waarover het CDA vragen stelde. Uit het onderzoek blijkt dat schadeclaims ziekenhuizen steeds meer geld kosten. Het uitgekeerde bedrag groeide van 9,4 miljoen euro in 2007 naar 43,2 miljoen in 2016.

Zzp'ers

De minister ziet geen eenduidige verklaring voor de toename van het aantal claims. Hem is wel de stijging opgevallen van het aantal hogere claims. De minister denkt dat dit misschien te maken heeft met zzp'ers die lang niet altijd goed zijn verzekerd.

De minister schat ook in dat mensen meer bekend zijn geraakt met de wettelijke mogelijkheden om te claimen. Hij heeft in ieder geval geen indicaties dat de toegenomen en hogere claims iets te maken hebben met de kwaliteit van de zorg.

'Leren van fouten'

Minister De Jonge vindt het vooral belangrijk om de bron van de schadeclaims in de gezondheidszorg aan te pakken. "Dingen die misgaan in de zorg, die echt voorkomen hadden kunnen worden, die moet je willen terugdringen. Daarvoor is het belangrijk dat er wordt geleerd van fouten."

De Jonge wijst erop dat zijn collega-minister Bruins voor Medische Zorg bezig is met de sector te kijken hoe vermijdbare fouten in de zorg kunnen worden teruggedrongen. In oktober komt Bruins met een plan waarin concrete voorstellen staan. De Jonge: "Ik denk dat dat de beste weg is om uiteindelijk ook die claims terug te dringen."