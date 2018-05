Ziekenhuizen meer kwijt aan schadeclaims, maar 'geen Amerikaanse toestanden'

Schadeclaims kosten ziekenhuizen steeds meer geld. Het uitgekeerde bedrag groeide van 9,4 miljoen euro in 2007 naar 43,2 miljoen in 2016. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidsrechtsjurist Désirée Klemann van het Maastricht UMC+, dat vandaag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is gepubliceerd.

In tien jaar tijd werden er 15.115 claims ingediend bij de verzekeringsfondsen Centramed en MediRisk, waarbij bijna alle ziekenhuizen zijn aangesloten. Tot 2014 steeg het aantal claims jaarlijks, maar daarna stabiliseerde het. Wel vertoonde het totaalbedrag dat werd geclaimd ook de laatste jaren een duidelijke stijging.

Volgens Klemann komt dat doordat de fondsen speciale old-caseteams hebben opgericht die langlopende zaken, soms nog uit de jaren 90, alsnog versneld afhandelen. "Dat kan gaan om bijvoorbeeld mensen die bij de geboorte schade hebben opgelopen, waarvan pas jaren later blijkt hoe groot die is."

Uit cijfers van vorig jaar bleek ook al dat het gemiddelde claimbedrag bij ziekenhuizen was toegenomen.

Geen Amerikaanse toestanden

De onderzoekster wil niet spreken van Amerikaanse toestanden. De toename van het aantal claims is haar meegevallen. Bij het gros van de claims blijft het uitgekeerde bedrag gelijk, vertelt Klemann. "De stijging van het totale bedrag wordt veroorzaakt door een paar hele hoge claims." Het hoogste bedrag dat in een zaak werd uitgekeerd was ruim 1,6 miljoen euro in 2015 en dat was een van die langlopende zaken.

Klemann, die zelf gynaecoloog in opleiding is, merkt dat de angst voor claims tot een defensievere geneeskunde leidt. Daarbij vindt soms meer diagnose plaats dan noodzakelijk is, omdat de artsen bang zijn voor een claim. De onderzoekster vindt het een zorgelijke ontwikkeling, omdat de kosten voor de zorg hierdoor onnodig toenemen.

Media-aandacht

Opvallend is dat in 2013 het aantal claims fors steeg, met zo'n 12 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Als mogelijke verklaringen worden de groeiende media-aandacht voor medische missers en aandacht voor toepassing van gebrekkige hulpmiddelen zoals problematische heupprothesen en de PIP-borstimplantaten gegeven.