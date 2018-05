Onweer trekt over Limburg, straten blank door wolkbreuk

Zware regen- en onweersbuien trekken vanmiddag over Limburg. Het noodweer veroorzaakt veel overlast, met name in het verkeer.

In het zuiden van Limburg was er sprake van een wolkbreuk. Op weerstation vliegveld Maastricht Aachen Airport in Beek viel in een half uur tijd 47 millimeter neerslag, terwijl daar normaal in heel mei 66 millimeter valt, meldt 1Limburg.

De temperatuur in het gebied ging in korte tijd omlaag van 22 graden naar 11 graden. De zware onweersbuien met hagel hingen stil boven het gebied, doordat er weinig wind is.